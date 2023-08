Lorenzo Dellavalle lascia la Juve Primavera per volare negli USA: ufficiale il suo ingaggio da parte del LAFC

Il LAFC ha confermato l’acquisto di Lorenzo Dellavalle, difensore proveniente dalla Juve Primavera.

IL COMUNICATO – Il Los Angeles Football Club 2 (LAFC2) ha annunciato oggi di aver firmato un contratto pluriennale con il difensore 19enne Lorenzo Dellavalle della Juventus. Lorenzo occuperà uno slot del roster internazionale e verrà aggiunto al roster in attesa della ricezione del visto P1 e del certificato di trasferimento internazionale (ITC).

Il giocatore, sui social, ha poi voluto salutare il mondo bianconero con il seguente post.

IL MESSAGGIO – «Per 10 anni ho avuto l’onore e il privilegio di indossare questa maglia speciale, ho dato il massimo per difendere ed onorare questi colori ogni giorno.

Sono e sarò grato per sempre a questo club e a tutte le persone che hanno lavorato con me e per me, per avermi fatto crescere come giocatore e come uomo, grazie di cuore a tutti.

FINO ALLA FINE».

