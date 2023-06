Luigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha così parlato della situazione attuale della squadra bianconera: le sue dichiarazioni

Luigi Delneri ha così parlato della sua esperienza alla Juventus a Calciomercato l’Originale.

LE PAROLE – «La ricostruzione avveniva per gradi. C’era una squadra che doveva fare un campionato di transizione. Era una squadra che poteva arrivare quarta se non avessi perso giocatori come Quagliarella o Iaquinta. Quagliarella dava forza all’attacco, ma così non è stato. Si poteva fare meglio, ma è stata un’annata che ha fatto esperienza. Allenare la Juve è stato un onore, positivo per il mio percorso».

