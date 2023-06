L’attaccante esterno del Barcellona Ousmane Dembelé si complimenta con l’Inter ma torna sul contestato arbitraggio della gara di San Siro.

Ousmane Dembelé è stato intervistato da Marca per parlare di Champions League. “Eravamo molto entusiasti di vincere la Champions League, perché abbiamo una buona squadra. Ma abbiamo riscontrato diversi fattori: abbiamo avuto degli infortuni e anche alcuni arbitraggi hanno influito. La Champions League non perdona e se sbagli esci”.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

“Devi essere sempre molto concentrato perché questa competizione non ti perdona. Questo è così. Ma siamo ancora molto entusiasti per la Champions League e vedremo cosa succederà la prossima stagione. È una buona squadra. Mette molta intensità nelle partite, ha buoni giocatori… Nessuno arriva per caso in finale di Champions League. Per me è una buona squadra”. L’Inter ai gironi eliminò proprio il Barcellona; i catalani si lamentarono per diverse decisioni del direttore di gara nella gara di andata terminata 1-0 con goal di Calhanoglu.

L’articolo Dembelé: “Volevamo vincere la Champions ma hanno influito infortuni e arbitraggi, l’Inter è una buona squadra” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG