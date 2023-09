Demiral contro Gasperini: l’ex Juve “applaude” l’attacco di Maehele all’allenatore della Dea. I messaggi – FOTO

L’intervista di Maehle a Goal in cui ha attaccato direttamente Gasperini per il trattamento avuto all’Atalanta ha trovato la condivisione e l’appoggio di Demiral.

Tutto e vero — Merih Demiral (@Merihdemiral) September 5, 2023

Imparerai presto tutti i fatti. Aspetta l’intervista. https://t.co/1tjQzhmt3K — Merih Demiral (@Merihdemiral) September 5, 2023

L’ex difensore della Juve, trasferitosi nelle scorse settimane in Arabia, via Twitter ha pubblicato due messaggi di approvazione rispetto a quanto detto dal suo vecchio compagno di squadra in nerazzurro.

The post Demiral contro Gasperini: l’ex Juve “applaude” l’attacco di Maehele all’allenatore – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG