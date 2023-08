Demiral non sarà un difensore dell’Inter: l’ex Juventus lascia l’Atalanta e si trasferisce in Arabia Saudita

Anche Demiral si appresta a salutare la Serie A.

Il difensore, come riportato da Gazzetta.it, lascerà l’Atalanta per l’Al Ahli. Affare in chiusura per 20 milioni di euro.

L’articolo Demiral, è fatta per il trasferimento in Arabia: sfuma un pallino per la difesa dell’Inter proviene da Inter News 24.

