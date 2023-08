Mercato Milan, in arrivo un nuovo centrocampista Lo scenario. I rossoneri pensano a sostituire una possibile partenza

Il Milan ha finora messo a segno otto colpi di mercato. I rossoneri, tuttavia, potrebbero non fermarsi qui.

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, Furlani e Moncada potrebbero pensare a un nuovo acquisto a centrocampo nel caso in cui uscisse Adli. La sua cessione, tuttavia, non è ancora certa: la ricerca, dunque, rimane in stand by.

The post Mercato Milan, in arrivo un nuovo centrocampista Lo scenario appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG