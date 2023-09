Ospite su Sportitalia, in collaborazione con LeoVegas.News, German Denis ha commentato l’ultimo caso Pogba–Juve.

DENIS – «Potrebbe essere legato alle infiltrazioni a cui si è sottoposto al ginocchio. Putroppo è stato molto sfortunato se è questo il caso. I medici della Juventus sanno come funzionano i controlli antidoping e mi auguro che lui non centri niente con questa storia. In Serie A si viene sottoposti a controlli dopo ogni partita (2 giocatori) e in settimana a sorpresa, a me è capitato tantissime volte».

