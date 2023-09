Stefano Agresti: «Caso Pogba, nessun contrasto tra giocatore e società». Le parole del giornalista

A Radio Radio, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, ha commentato la situazione Pogba in casa Juve.

AGRESTI – «Non si ha la sensazione di scollamento tra società e giocatore. La Juventus ha cercato di farne a meno in questa estate, ma la Juve ha preso Pogba per fare un salto di qualità. Purtroppo il giocatore non sta mai bene e quindi ciò non è avvenuto».

