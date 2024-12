Il mercato si accende e propone un nuovo derby infuocato tra Milan e Inter: nel mirino il nuovo Dybala e un affare da 40 milioni.

La rivalità tra Milan e Inter potrebbe presto accendersi ancora di più, con entrambe le squadre milanesi che hanno messo nel mirino lo stesso obiettivo di mercato: un talento giovane che viene paragonato a Paulo Dybala. Il giocatore in questione ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ed è considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama calcistico internazionale.

L’Inter, forte della sua esperienza e delle risorse economiche a disposizione, sembra pronta a fare il colpo e beffare i cugini rossoneri, accaparrandosi questo giovane talento prima che il Milan possa avvicinarsi concretamente alla trattativa. La competizione tra le due squadre non è mai stata così alta e, in un momento così delicato del mercato, la sfida per aggiudicarsi il giocatore potrebbe aggiungere un nuovo capitolo alla storica rivalità tra i club.

Milan, attento all’Inter

Il Milan dovrà ora accelerare e cercare di vincere questa “gara” per il talento, con l’obiettivo di non farsi superare dall’Inter, che potrebbe sferrare il colpo decisivo se il Milan non reagisce prontamente. Questa situazione alimenta ulteriormente la tensione tra le due squadre, che non solo si contendono il primato in campionato, ma anche gli stessi obiettivi sul mercato.

Il talento conteso da Milan e Inter

Al centro di questo racconto di desiderio e competizione c’è un giovane talento argentino, Franco Mastantuono, che milita nelle fila del River Plate. Il Milan, come detto, non è l’unico club ad aver posato gli occhi su Mastantuono. Secondo le ultime notizie riferite sia da Il Corriere dello Sport che da Tuttosport, l’Inter, acerrima rivale dei rossoneri, ha manifestato un concreto interesse per il giovane argentino. Dario Baccin, dirigente dell’Inter, è persino volato in Argentina, evidenziando la serietà delle intenzioni nerazzurre nei confronti del giocatore. Questa mossa ha indubbiamente aggiunto tensione tra i due club milanesi, costringendo il Milan a valutare rapidamente i propri passi successivi per non perdere la possibilità di aggiudicarsi un talento ritenuto da molti come uno dei futuri protagonisti del calcio mondiale.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La strategia del Milan

Davanti a questa situazione, il Milan si trova davanti a un bivio: accelerare i tempi per presentare un’offerta concreta al River Plate o rischiare di veder sfumare l’occasione a favore dell’Inter. La strategia di Geoffrey Moncada, uno dei principali artefici della politica di mercato del Milan, sarà cruciale in questa fase. La sua abilità nel valutare giovani talenti e nel chiudere trattative sarà messa alla prova in questo delicato contesto di mercato.

