Derby di Milano al 50 % di capienza

Archiviato il ventitreesimo turno del campionato di Serie A, gli stadi italiani a partire dal week end di 5 e 6 febbraio torneranno ad ospitare la metà degli spettatori che possono contenere. Il discorso analogo vale ovviamente anche per il derby di Milano che si gioca il 5 febbraio alle 18, tanto è vero che le vendite dei tagliandi già sono iniziate.

Il ritorno alla capienza precedente rispetto a queste ultime due giornate è stata confermata anche dall’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in cui ha accusato il governo italiano di non aiutare a sufficienza il mondo dello sport. “È il minimo sindacale” ha detto il dirigente considerando che all’estero si viaggia al 100 % di capienza ormai da mesi.