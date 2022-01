Udinese-Atalanta, respinto il ricorso dei friulani

Il 9 gennaio alla Dacia Arena di Udine si è giocata Udinese-Atalanta, gara finita 6-2 per i nerazzurri. I friulani erano appena usciti da un periodo caratterizzato da tanti contagi da COVID-19 e arrivavano alla partita con moltissime defezioni e giocatori che non si erano potuti allenare in quanto erano in quarantena.

Il direttore dell’area tecnica dei bianconeri Pierpaolo Marino si è subito lamentato del regolare svolgimento della gara. L’Udinese presentò ricorso sostenendo irregolarità del match ma ieri è arrivato l’esito negativo; questo il comunicato del giudice sportivo. “Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea respinge il ricorso della Società Udinese Calcio e conferma il risultato dell’incontro in epigrade come omologato con C.U. n. 133 del 10 gennaio 2022″. Il risultato della gara quindi è stato confermato nuovamente e quindi non si rigiocherà.