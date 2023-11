Juve e Inter si affronteranno nel derby d’Italia dopo la sosta nazionali: tra trasferte e rischio infortuni ci sono molte incognite

Inter e Juve si preparano per il prossimo turno di campionato – rispettivamente contro Frosinone e Cagliari – e, pur mantenendo la giusta concentrazione, il pensiero non può che andare al Derby d’Italia, in calendario a Torino dopo la sosta nazionali. Ed è proprio sulla sosta nazionali che si concentra oggi La Gazzetta dello Sport.

La Rosea infatti, in attesa delle ufficialità che arriveranno tra oggi e domani, conferma che una trentina di calciatori, tra nerazzurri e bianconeri, impegnati con le nazionali: 16 per l’Inter e 15 per la Juve. E se gli infortuni sono sempre dietro l’angolo, i nerazzurri avrebbero un maggior numero di calciatori impegnati in viaggi intercontinentali: Lautaro, Carlos Augusto e Sanchez, mentre la Juve solo McKennie e Bremer. Il 10 nerazzurro in particolare avrà un doppio impegno complicato con Uruguay e Brasile. Anche in Azzurro ci sarà una maggioranza di interisti, Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi, mentre i bianconeri manderanno Gatti, Chiesa, Locatelli, Kean e Miretti in Under 21. Nelle nazionali giovanili maggioranza Juve, Con Huijsen con l’Olanda U19 e Iling nell’Inghilterra U21.

