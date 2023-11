Le dichiarazioni post partita dell’attaccante dell’Atalanta Scamacca dopo la vittoria conquistata in Europa League contro lo Sturm Graz

In Mix Zone l’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha voluto parlare così dopo la vittoria contro lo Sturm Graz in Europa League.

«Mancano ancora due partite, ma vogliamo lottare per raggiungere il primo posto. Noi lavoriamo tutti i giorni per essere una squadra competitiva, e vogliamo puntare sempre più in alto. Ora mi sento meglio fisicamente e voglio aiutare la squadra».

