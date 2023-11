Le dichiarazioni post partita del difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti dopo la vittoria conquistata in Europa League contro lo Sturm Graz

In Mix Zone il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti ha voluto parlare così dopo la vittoria contro lo Sturm Graz in Europa League.

«Prima della partita sapevo che era molto speciale per me: 250 presenze con l’Atalanta sono un grandissimo orgoglio. Un misto di emozioni considerando il goal e anche la qualificazione. Oggi campo pesante, ma abbiamo sbagliato anche noi qualche passaggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione dove potevamo ancora fare goal per chiudere la gara. Contro l’Inter abbiamo disputato una buona gara nonostante la sconfitta, sappiamo che ci aspetta un calendario importante: testa all’Udinese vista la trasferta difficile, ma fisicamente la squadra sta bene».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG