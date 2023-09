Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha detto la sua sulla situazione del nuovo difensore dell’Inter.

Uno dei motivi che ha portato Benjamin Pavard ad accettare l’Inter è il ruolo che occuperebbe a Milano, quello da difensore centrale, precisamente braccetto di destra. Cosa che però potrebbe non far piacere a Didier Deschamps; ecco le sue parole.

“I giocatori sono versatili, tutto dipende dai sistemi. So benissimo che “Benji” aspira a diventare un difensore, all’Inter giocherà un po’ di più in quella zona di campo, in un sistema a tre dietro. Ma poi ci sono le esigenze della Francia. Ho conosciuto alcuni giocatori che sanno giocare in entrambi i ruoli. Questo discorso vale anche per Jules Koundé. Quando li convoco in Nazionale è innanzitutto per il ruolo di terzino destro. Se le cose cambiassero, ci penserei su“.

