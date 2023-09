Cagliari ed Inter Primavera si stanno affrontando per un match valevole per la seconda giornata di campionato: le pagelle dei protagonisti

Cagliari ed Inter Primavera sono in campo adesso per un match valido per la seconda giornata di campionato: queste le pagelle dei nerazzurri. La squadra di Chivu termina il primo tempo in vantaggio sullo 0 ad 1 grazie alla rete di Di Maggio su assist di Stankovic.

TOP a fine primo tempo: Di Maggio

FLOP a fine primo tempo: Maye

Inizia la ripresa ed il Cagliari è subito in dieci uomini per l’espulsione di Balde. Stante commette una grossa ingenuità, concedendo un rigore poi trasformato dai sardi, che pareggiano nonostante l’inferiorità numerica (calcio di rigore trasformato da Carboni). I nerazzurri non riescono a trovare il vantaggio nonostante la superiorità numerica e nel recupero viene espulso anche Stankovic.

TOP a fine partita: Di Maggio

FLOP a fine partita: Stante

INTER (4-3-3): Calligaris 6+; Aidoo 6+ (Berenbruch s.v.), Stante 4, Maye 6- (Guercio 6), Cocchi 6-; Akinsanmiro 6+, Stankovic 6, Di Maggio 7 (Mosconi 6); Sarr 6 (Owusu 6-), Spinacce 6+, Quieto 6+ (Vedovati 6-).

L'articolo Pagelle Cagliari-Inter Primavera 1-1: TOP e FLOP al triplice fischio proviene da Inter News 24.

