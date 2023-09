Sandro Sabatini si è espresso sul campionato e sulle potenzialità di Juve, Inter, Milan e Napoli in ottica scudetto: le parole

Ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini dice la sua sul campionato e sulle potenzialità della Juve, nettamente inferiore a Inter, Milan e Napoli. Le parole.

LE PAROLE- «La Juventus è sicuramente al di sotto di Napoli, Inter e Milan. I bianconeri hanno fatto solo Weah e hanno fatto rientrare Cambiaso. Hanno venduto Kulusevski, Rovella e prestato tanti giovani. La Juventus è inferiore rispetto ai nerazzurri e alle prime tre attualmente, se l’inferiorità verrà compensata dal fatto che non giochino in settimana è tutto da vedere. L’Atalanta lo scorso anno non ha sfruttato questo fattore»

