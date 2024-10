Il Ct francese è intervenuto così in vista della sfida contro Israele e ha parlato anche di Theo Hernandez. I rossoneri di Paulo Fonseca, così come tutti gli altri club di Serie A, sono fermi ai box a causa della sosta per le nazionali: il tecnico portoghese non ha concesso tanti giorni di riposo ai giocatori rimasti a Milanello, con gli allenamenti che sono ripresi due giorni fa. Saranno settimane decisive per il Milan, che al rientro avrà un tour de force di partite importanti: prima l’Udinese in campionato, poi il Bruges in Champions League e infine il Bologna, in trasferta. Una settimana dopo, invece, arriverà a San Siro il Napoli di Antonio Conte. La speranza è quella che al rientro dagli impegni con le rispettive nazionali tutti i giocatori rossoneri siano a disposizione di Fonseca: con un calendario così fitto di impegni, l’infortunio è dietro l’angolo e spesso non è mai corto. […]

