Tra le priorità del Milan, c’è quella di aggiungere peso e fisicità a centrocampo. Così la dirigenza guarda in Serie A. Sono trascorsi appena poco meno di due mesi dall’inizio della stagione, ma è comunque possibile per il Milan tirare già delle prime somme su quello che è stato l’avvio di campionato e il percorso, sin qui povero di vittorie in Champions. Queste prime settimane sono state, senza dubbio contraddistinte da tanti passi falsi, con alcune luci e squilli che fanno sperare per il futuro. Al momento, però, è chiaro che ci sia ancora molto lavoro da fare e soprattutto che ci sia un reparto da rinforzare. I ragazzi di Fonseca hanno dimostrato di avere una coperta decisamente troppo corta a centrocampo, tra infortuni e squalifiche. La situazione di Ismael Bennacer, con i tempi di recupero ancora da chiarire, ha tolto a Paulo Fonseca l’unico vero sostituto di Youssouf Fofana. Così la dirigenza studia […]

