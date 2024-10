L’ex capitano nerazzurro si è lamentato dello scarso utilizzo a Parigi e potrebbe ben presto cambiare squadra. Sul mercato del calcio, le dinamiche possono evolvere con rapidità sorprendente, soprattutto quando a farne le spese sono talenti di rilievo internazionale attualmente in una fase di stallo nella propria carriera. Milan Skriniar, solido difensore slovacco, si ritrova in una situazione complessa con il Paris Saint-Germain, squadra nella quale le sue prestazioni non sembrano essere all’altezza delle aspettative. L’addio all’Inter Lo slovacco sembrava attaccatissimo ai colori nerazzurri ma ad una certo punto annunciò di non voler rinnovare il contratto con l’Inter per andar via a zero. Il tutto fece infuriare tifosi e dirigenza visto che in diverse gare l’ex Sampdoria ha anche indossato la fascia di capitano. Scarso impiego Arrivato al PSG con grandi aspettative, Milan Skriniar ha finito per trovare poco spazio sotto la guida di Luis Enrique. Il difensore è stato […]

