Dest non convince Xavi e il Barcellona punta a separarsene: spunta una clamorosa ipotesi per il futuro dell’ex Milan

Spunta una clamorosa ipotesi per il futuro di Sergino Dest, terzino di proprietà del Barcellona e la scorsa stagione in prestito al Milan. Dopo essere rientrato alla base, il giocatore non ha convinto Xavi.

A tal punto che, riporta Goal Italia, è stato messo sul mercato sebbene per lui non siano arrivate offerte. Per questo non è da escludere l’ipotesi risoluzione del contratto.

