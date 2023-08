Arbitro Di Bello fermato dal designatore Rocchi, gli juventini rispondono a tono rispolverando le parole di Gravina

E così l’arbitro Di Bello verrà fermato dal designatore Rocchi dopo la sua direzione di gara in Juve-Bologna, con particolare colpa quella di non aver fischiato un rigore in favore degli emiliani nella ripresa. Decisione che non è però andata giù a gran parte del tifo bianconero, che lamenta una chiara disparità di trattamento da parte dei vertici del calcio italiano.

Ecco quindi che i sostenitori hanno ricacciato fuori le dichiarazioni di Gravina dopo il match con la Salernitana, diventato famoso per il gol ingiustamente annullato a Milik per fuorigioco. Il numero uno della FIGC, in quel caso, invitava alla calma e non si parlava di stop di arbitri o Var nonostante il chiaro errore.

The post Di Bello fermato da Rocchi, la risposta degli juventini: «Ricordate Gravina post Salernitana» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG