Di Biagio, su TvPlay, ha parlato così di Juve e Federico Chiesa.

DI BIAGIO – «I giocatori parlavano di scudetto ma non erano convinti. Io penso che queste ultime gare non siano state differenti a quelle vinte 1-0 ma quando si vince vengono nascosti i problemi, il gioco, la mancanza di alcune qualità. La Juve non era pronta per lo scudetto, non condivido che i giocatori sono scarsi e la squadra è indietro rispetto alle altre big a parte l’Inter. Secondo me Chiesa, il giocatore italiano più forte, deve essere utilizzato in maniera diversa per metterlo nelle condizioni migliori di esprimersi al meglio. Lui è un esterno d’attacco a sinistra».

