Di Biagio: «Non è colpa di Allegri se Vlahovic sbaglia le occasioni». Le parole dopo l’errore in Inter Juve

Di Biagio ai microfoni di Tv Play ha parlato di Vlahovic dopo l’errore commesso in Inter Juve.

DI BIAGIO – «Non è colpa dell’allenatore se Vlahovic sbaglia qualche occasione ma comunque in una squadra in cui ti arrivano pochissimi rifornimenti un attaccante può innervosirsi stando sempre lontano dalla porta a pressare tutti in continuazione gli avversari. Poi perdi lucidità quando ti arrivano quei pochi palloni per fare gol. Lui, aldilà che posso sentire la pressione, si è innervosito dal fatto che la squadra sta dietro e ha poche possibilità di concludere».

