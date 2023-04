Gigi Di Biagio, ex calciatore e opinionista, ha detto la sua sul pareggio odierno tra Roma e Milan: le sue parole nel post-partita

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Roma-Milan, Gigi Di Biagio ha parlato così:

«Per come si era messa per la Roma sono punti pesanti persi. La Roma è andata bene, è ripartita nel secondo tempo in maniera convinta. Ma è stata una partita intensa».

The post Di Biagio: «Partita intensa, sul risultato penso questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG