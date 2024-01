Gigi Di Biagio ha analizzato il pareggio rimediato dalla Juve contro l’Empoli. Ecco le sue dichiarazioni



L’ex calciatore, Gigi Di Biagio, ai microfoni di TvPlay, è tornato sulla sfida pareggiata dalla Juve contro l’Empoli.

PAROLE – «Ho visto invece una Juve in difficoltà, non è riuscita a portare a casa i tre punti anche per merito dell’Empoli che ha giocato un ottimo calcio. Credo che se fosse rimasta in undici l’avrebbe vinta, ma bisogna riconoscere che i bianconeri stiano dando il 110%, mentre l’Inter sta facendo un campionato in linea con le aspettative. Domenica la vedo sfavorita contro l’Inter anche se spero da appassionato di calcio che la lotta scudetto non finisca tra una settimana».

