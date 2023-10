Di Biagio: «Sono incazzato con quel giocatore che ha rifiutato la Juventus». Le dichiarazioni del ex ct

Gigi Di Biagio, ex ct dell’Italia Under 21, ha parlato così del no di Domenico Berardi alla Juventus.

Le sue parole a Libero: «Sono incazzato con Berardi, scrivetelo. Negli anni passati, quando doveva andare a Juve, Inter e Barcellona, ha rifiutato per restare a Sassuolo. Adesso che vorrebbe fare il grande salto, non si è creata l’opportunità giusta. Che peccato! Mimmo è un fuoriclasse, è uno spreco vederlo giocare in Emilia con tutto il rispetto per i neroverdi».

