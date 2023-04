Di Canio: «Adoro Danilo, ma al Manchester City e al Real Madrid…». Il commento sul brasiliano

Paolo Di Canio, a Sky Sport, ha parlato così della Juve di Allegri e di Danilo.

DANILO – «Adoro Danilo, ma ci sarà motivo se alla sua età nelle grandi squadre era dodicesimo uomo. Se alla Juve diventa capitano e riferimento vuol dire che manca una statura importante come top player. Infatti in Champions va come va e in campionato è a meno 12 dal Napoli».

The post Di Canio: «Adoro Danilo, ma al Manchester City e al Real Madrid…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG