Cassano rilancia: «La Juve ha fatto cagare! Il Verona poteva stare 2-0». Il commento sull’ultimo match dei bianconeri

Antonio Cassano, alla Bobo TV, è tornato così su Juve Verona.

CASSANO – «Il Verona poteva stare avanti 0-2 nel primo tempo. La Juve ha calciato zero volte in porta, zero occasioni pericolose. Il gol è arrivato su una bella giocata di Miretti e Locatelli, ma il Verona meritava il pareggio e secondo me se c’era una squadra che doveva vincere era il Verona. La Juve ha fatto zero, ha fatto cagare».

