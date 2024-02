Di Canio ha parlato a Sky analizzando il match Milan Atalanta: tutte le dichiarazioni nel post-partita

PAROLE – «Per lui prendere la porta e fare gol da lì deve essere la normalità. Un giocatore così deve prendere l’incrocio quasi sempre perchè non era contrastato. È stato bravo a sfruttare il rimpallo. Tecnicamente ha fatto un bel tiro e poi ha fatto una grande partita. Come fa a riprendere sul piano fisico uno che sta giocando sempre. Non è che è stato fermo tre settimane, ma è una condizione di adattamento. Quando le cose non andavano era indisponente mentre adesso mentalmente, il gol in Europa gli ha dato più serenità».

Milan News 24

