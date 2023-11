L’ex calciatore Di Canio ha parlato nel post-partita di Milan Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni

Paolo Di Canio ha parlato negli studi di SkySport per analizzare il match di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund.

PAROLE – «In casa del Newcastle sarà davvero difficile. Dopo andare in vantaggio difende ma poi se riparte ha tanta gamba. Adesso loro hanno due risultati su tre. Sono convinto che il Milan, nonostante tutti quelli che sono arrivati, sia una squadra da Europa League. Tutti si auspicano che possa passare in Champions, ma andare in Europa League terrebbe il Milan in una competizione importante dove si potrebbe arrivare anche in finale. Ovviamente nella speranza che nessun altro giocatore si faccia male».

