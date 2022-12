Sono queste le parole di Paolo Di Canio, che su Sky Calcio Club parla di Lautaro Martinez reduce dalla vittoria del Mondiale.

Paolo Di Canio parla a Sky Calcio Club del Mondiale di Lautaro Martinez, ecco cosa dice l’ex calciatore: “Le feste, si festeggia, ti senti superiore, Lautaro Martinez non è stato protagonista assoluto, può essere un buon segnale. Anche se puoi ritornare ancora con un po’ di boria e potrai avere qualche mancanza di attenzione e di cattiveria. Ma chi ha fatto male ha tantissime motivazioni e tensioni da mettere subito in campo.“

Anche Caressa parla discute dell’attaccante dell’Inter: “Penso che la sbornia duri più a lungo, l’amarezza passa più velocemente. Lautaro Martinez? Arriva da campione. Se però quei tre gol sbagliati fossero stati fatali per la sconfitta dell’Argentina sarebbe ritornato in modo totalmente diverso. Dopo che hai vinto il Mondiale fai fatica a metabolizzarti subito in ottica campionato con immediata concentrazione.“

