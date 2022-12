Sono queste le parole di Robin Gosens a Inter TV, il calciatore nerazzurro si racconta al format Where are you From.

Il nerazzurro laterale sinistro tedesco, Robin Gosens parla così a Inter TV, ecco cosa dice il giocatore dell’Inter al format Where are you from: “Ho costruito due porte piccole nel garage di mio nonno, da lì è partito tutto: ho iniziato a giocare ogni giorno a casa mia. Gli italiani sono più appassionati e lo fanno vedere, i tedeschi non mostrano le emozioni. L’italiano vive per il calcio, c’è meno distanza tra squadra e tifosi. Idoli? Lothar Matthaus e Jurgen Klinsmann, che hanno fatto la storia anche all’Inter. Sono gli idoli dei tedeschi perché hanno vinto quasi tutto in Nazionale e con l’Inter.“

Conclude così: “Quando è venuta fuori l’idea eravamo durante la pandemia. In tanti mi hanno scritto perché volevano conoscere la mia storia. Il calcio secondo me non è sempre bello, ci sono cose che non vanno bene. Da quella idea nasce il mio libro, per raccontare come vedo io il calcio. Se non hai in mente cosa scrivere, non ha senso farlo. Come ho avuto un’idea mi sono messo a lavorare. A me piacciono molto i libri, quindi farei volentieri lo scrittore.“

