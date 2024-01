L’ex attaccante Paolo Di Canio incensa la squadra nerazzurra per quanto fatto ieri ma anche più in generale ultimamente.

“Non si è sentita l’assenza di Calhanoglu, per niente. Lui e Barella danno qualità diversa ma una grande squadra è questa“.

Sulle cosiddette seconde linee

“Asllani è cresciuto fisicamente, si allena con questo gruppo, non illumina il gioco ma ha fatto il suo. Frattesi ha fatto un grande lavoro palla al piede. Un giocatore importante, non con l’inserimento per andare a colpire, che fa respirare la squadra che è forte se mancano due giocatori straordinari gli altri non fanno sentire la differenza. All’ultimo minuto c’è una palla vagante in area nerazzurra e Arnautovic che di solito è distratto stringe la posizione di tre quattro metri e rinvia la palla. Tutti sono quindi centrati sull’obiettivo, anche chi non è sempre eccepibile“.

Kristjan Asllani

Su Inter-Juve

“La Juve deve arrivare in Champions, come dice Allegri, ma credo che l’allenatore bianconero firmerebbe per il pareggio nello scontro diretto contro l’Inter di domenica prossima. l tecnico bianconero è convinto che l’Inter avrà due battaglie in mezzo contro l’Atletico Madrid e dovrà recuperare con l’Atalanta, saranno battaglie fisiche e la Juve spera che i nerazzurri vadano anche avanti in Coppa perché per quanto sia forte, quando fai delle gare in Champions League, qualcosa concedi. La Juve pensa che il pari di Empoli sia stato un incidente e ha una settimana a disposizione per preparare le partite. La Juve non deve perdere lo scontro diretto per fare in modo che non diventi la gara decisiva“.

