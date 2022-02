L’ex attaccante Paolo Di Canio commenta l’idea di calcio messa in pratica contro l’Inter considerandola rischiosa contro i top team.

Paolo Di Canio ha parlato così del modo di giocare dell’Inter di Simone Inzaghi a Sky Calcio Club sottolineando i pericoli che tale idea di calcio può portare. “Inter squadra che enfatizza questo possesso da Handanovic, vuole diventare un calcio super internazionale, ma si espone a rischi perché l’errore lo fai. Non ti puoi permettere di fare questo contro le prime o in Champions. Se l’Inter perde i palloni persi col Napoli contro il Liverpool e isola 5 volte uno contro uno Salah con Bastoni o Dimarco e Mane con Skriniar arrivederci”.

Nicolò Barella

“In alcune partite l’Inter ha voluto controllare. Come qualità sicuramente il miglior centrocampo è quello dell’Inter. E Calhanoglu ha portato qualcosa di diverso rispetto ad Eriksen che era più un metronomo. Ma senza Barella perde fisicità. L’Inter deve stare attenta a non perdere palloni, il Liverpool è il peggior avversario per questo. In Serie A il 6 marzo diventa fondamentale: Napoli-Milan e Inter-Salernitana“.

