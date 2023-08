L’ex attaccante Paolo Di Canio ha detto la sua sui 3 attaccanti nerazzurri.

Paolo Di Canio a Sky Calcio Club ha parlato del reparto offensivo dell’Inter. “Osimhen è sempre un vulcano, Lautaro a volte si adombra. Anche se è migliorato con la fascia da capitano, parla anche a fine partita ai microfoni, a volte però si adombra. Non vuol dire che non sia un leader”.

Marcus Thuram

“Ma Osimhen per me ha qualcosa di più, è più un faro. Thuram? L’applicazione c’è ed è tanto concentrato che a volte inibisce il resto. Svaria tanto sul fronte di attacco. Arnautovic deve venire incontro e mandare poi i compagni e ha questa capacità, se lo fa con continuità e voglia. Penso non possa pretendere la titolarità, può comunque permettergli l’Inter di vincere e dopo 13 anni ha una buona chance“.

L’articolo Di Canio: “Osimhen è un vulcano, Lautaro tende ad adombrarsi anche se con la fascia è migliorato” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG