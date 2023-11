L’ex attaccante Paolo Di Canio ritiene che i nerazzurri siano molto cambiati rispetto alla passata stagione.

L’Inter è prima in classifica in Serie A ed anche nel girone di Champions League; la squadra di Inzaghi sembra star proseguendo la grandissima cavalcata iniziata metà aprile scorso e, rispetto a gran parte della passata stagione, limita al minimo i punti persi contro le piccole. A Sky Calcio club Paolo Di Canio ha detto la sua su questa crescita. “L’Inter ci doveva stare a questo livello, per esperienza e qualità, è migliorata su tutti gli aspetti, anche nei singoli Dumfries soprattutto”.

Dumfries Kaio Jorge

Lotta a due

La Juventus seppur senza mostrare un gran calcio tiene botta e si riporta solo a meno 2, ecco il parere dell’ex Lazio: “La Juventus sta migliorando in maniera diversa. La dimensione all’Inter la diamo nei commenti. ‘Eh ma un po’ ha sofferto con l’Atalanta, un po’ ha sofferto contro la Real Sociedad’. Ma non è che si è difesa dentro l’area di rigore subendo 100 tiri. Conferiamo una dimensione superiore a tutte le altre squadre”. Dopo la sosta delle nazionali di metà novembre ci sarà Juventus-Inter.

Pochi infortuni

“Non si fanno male i giocatori? Succede anche per come giocano, come si dividono gli spazi, non corrono a caso, non si allungano, corrono bene, non c’è sempre lo strappo, l’allungo. Questo è fondamentale, l’Inter molto spesso controlla le partite”.

