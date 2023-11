Luis De La Fuente, ct della Spagna, avrebbe deciso di richiamare nelle furie rosse l’ex Real Madrid Isco, ora al Betis

Per il prossimo giro di convocazioni della Spagna il CT Luis De La Fuente sarebbe pronto a richiamare a sorpresa Isco.

Come riportato da AS, l’ex Real Madrid, adesso al Real Betis, avrebbe deciso di richiamarlo tra le fila delle Furie Rosse. Per chi invece le porte della nazionale sembrano chiuse è invece Sergio Ramos.

