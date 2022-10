Di Canio su Leao: «Non è ancora tra i primi cinque attaccanti al mondo». Le parole dell’ex calciatore

Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky di Rafael Leao. Ecco le parole dell’ex calciatore sull’esterno portoghese del Milan:

«No, non lo metto ancora tra i primi cinque al mondo. Ha il talento, la qualità e la fisicità per entrare nei primi tre. Aspetto un po’, ma è destinato a spingere per quei posti»

