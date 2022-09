Il giornalista parla scrivendo colonne alla Gazzetta dello Sport, così Andrea Di Caro analizza il match del Milan.

Andrea Di Caro scrive colonne alla Gazzetta dello Sport sulla prestazione del Milan contro la Sampdoria, ecco le parole: “Chiariamo a scanso di equivoci: nel lungo periodo vince sempre chi gioca meglio. Ed essere belli non rappresenta un ostacolo alla vittoria, ma ciò che la favorisce. Detto questo, il Milan sta imparando a fare risultato in tanti modi: non solo brillando ma anche col coltello tra i denti e chiudendosi «in the box» quando serve.“

Rafael Leao

Conclude così il giornalista: “In Champions ha recuperato il risultato soffrendo e con la Samp ha vinto in dieci segnando il 2-1 nel momento in cui rischiava invece di cadere. Buon segno per i rossoneri: significa saper essere anche sporchi e cattivi. Il Milan è squadra, lo ha dimostrato in una partita che dopo il rosso a Leao (salterà il Napoli) e il pari di Djuricic era cambiata completamente. Pali, parate di Maignan, un po’ di fortuna: è una vittoria che peserà se il Milan tornerà subito a giocare come sa. Giampaolo ha protestato per una gestione non impeccabile dell’arbitro.“

