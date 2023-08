Il giornalista Andrea Di Caro si è espresso sulle colonne de La Gazzetta dello sport dopo la vittoria dell’Inter sul Monza

Di Caro ha commentato così la prima vittoria stagionale dell’Inter:

«Inzaghi oltre ai tre punti torna a casa con le vecchie certezze e la convinzione di avere una panchina adeguata sugli esterni e a centrocampo. Ma per misurare però la tenuta difensiva e il peso offensivo di chi dovrà dividersi onori e oneri con Lautaro, servono test più impegnativi. La sensazione è che se su questa base consolidata si riuscissero ad aggiungere due pedine importanti in difesa e in attacco, la rosa sarebbe pronta per lo scudetto sfuggito nelle ultime due stagioni. Per dimenticare gli schiaffi presi sul mercato nelle ultime settimane, da Romelu Lukaku a Gianluca Scamacca fino a Lazar Samardzic, va fatto uno sforzo».

L’articolo Di Caro: «Per Inzaghi vecchie certezze, ma dal mercato presi schiaffi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG