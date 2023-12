L’allenatore del Frosinone Di Francesco è intervenuto nel post-partita di Milan Frosinone: tutte le dichiarazioni del tecnico

Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky dopo Milan Frosinone.

COSA APPREZZA DI PIOLI – «La sua coerenza, la capacità di mantenere la linea anche nei momenti difficili. Mi fanno enormemente piacere i suoi complimenti».

SCONFITTA – «Mi è sembrato di rivivere la partita con l’Inter. Abbiamo avuto una grande occasione su un nostro recupero di palla alta e poi lo abbiamo risubito poco dopo e abbiamo subito gol. Questo ha fatto la differenza, loro sono stati più bravi a sfruttare quanto creato. Il Milan è stato squadra, ci ha rispettato, noi siamo stati bravi a fare la nostra partita. Abbiamo proposto un calcio piacevole, peccato che loro nelle situazioni importanti sono andati sul 2-0 poi è stato difficile».

SOGNARE O MANTENERE I PIEDI PER TERRA – «Sognare perché no? Anche mantenere i piedi per terra. Lavoriamo con umiltà, ma con la consapevolezza che si passa anche dai piccoli errori. Sono piccole cose che fanno la differenza e li faranno maturare. Peccato perché noi a San Siro abbiamo portato un’idea e siamo sempre andati via a mani vuote».

PESANO LE 5 SCONFITTE DI FILA IN TRASFERTA – «Non cambierà l’idea, questa squadra è nata per un certo tipo di gioco, si allena con una certa mentalità. Ci toglieremo soddisfazioni ma continueremo con questa voglia e desiderio».

MOMENTO DIFFICILE DELLA SUA VITA – «Guardarsi dentro, essere critici nei propri confronti e ascoltare le persone giuste perché di chiacchiere ne ho sentite troppe. Nella vita ho scelto di guardare negli occhi le persone che mi interessano, le altre non le calcolo nemmeno. I nipoti mi hanno aiutato in questo periodo, mi han dato la forza di ripartire. La gestione di alcune situazioni, l’esser stato non costruttivo ma distruttivo con me stesso».

