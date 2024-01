Le parole di Eusebio Di Francesco in vista della gara contro il Cagliari. Le parole sull’ex obiettivo della Juve Popovic

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone ha parlato in conferenza stampa in vista di Frosinone-Cagliari. Ecco le sue parole su un ex obiettivo bianconero.

POPOVIC – «Non mi ha detto niente il direttore, non lo conosco e non lo commento. Ricordiamoci sempre che è un 2006, ha l’età di mio figlio. E’ normale che se è attenzionato da grandi squadre vuol dire che c’è qualcosa di interessante come altri ragazzi che sono con noi».

