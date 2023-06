Antonio Di Gennaro, opinionista, ha analizzato le esigenze del Milan nel prossimo calciomercato: le sue dichiarazioni sui rossoneri

Intervenuto a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così del calciomercato Milan:

E’ mancato Kessiè ma anche Bennacer ora mancherà. Credo che serve agire a metà campo, ma in generale 5-6 giocatori di livello. Davanti serve un attaccante forte e un esterno destro. E poi bisogna capire se De Ketelaere è il giocatore che loro speravano. Ha perso un anno, non ha reso, credo che vorranno aspettare ancora. E’ mancata la panchina, ma servono 5-6 giocatori di livello alto per competere in campionato e in Champions

