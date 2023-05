A TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato così la stagione alla Juve di Di Maria.

DI GENNARO – «È chiaro che sia stato influenzato dal campionato dei propri compagni in una Juve che non ha praticamente mai avuto Pogba, ha dovuto fare i conti con Chiesa che è tornato in campo a gennaio e sta ancora lavorando per recuperare la forma e con Vlahovic influenzato dalla pubalgia. Di Maria è un giocatore speciale ma è chiaro che in un contesto del genere possa far fatica anche lui».

