Antonio Di Gennaio, parla a TMW Radio della sfida fatta tra Milan e Juventus, ecco su cosa è voluto ritornare.

A TMW Radio, parla Antonio Di Gennaro che analizza la sfida vinta dal Milan contro la Juventus sabato scorso: “Due partite che hanno illuso, ma anche con squadre in difficoltà, soprattutto il Bologna. Anche col Maccabi si è vista una squadra che a livello di proposta ha difficoltà. Allegri parla di fare i fatti, ma contro il Milan, seppur privo di alcuni uomini, ha saputo sopperire e ha vinto in maniera netta. E’ un’annata veramente difficile, più dell’anno scorso. I giocatori però sono arrivati e dire che mancano Pogba e Chiesa è riduttivo.“

sede Milan

Conclude così Di Gennaro: “Non è da Juve piangersi addosso. Non sono mai stati in partita e non è da Juve una cosa del genere. Non so fino a quando si porteranno certe problematiche. Se vai fuori dalla Champions per me diventa un problema serio. Ma siamo sicuri che Allegri sia seguito dai giocatori? Puoi dare un’idea, poi però in campo la personalità la tira fuori il giocatore. E’ vero che ci sono pochi leader rispetto al passato, ma forse sono loro che non credono in quello che dice l’allenatore. Con il Milan non si è vista la solita Juve. Mai visto prendere un gol come il secondo dai bianconeri.“

