Antonio Di Gennaro, noto opinionista ed ex calciatore, ha commentato il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così del rinnovo di Pioli con il Milan:

«Conosco Pioli, è migliorato molto sotto l’aspetto calcistico, ha trovato nuove soluzioni. Doveva andare via, c’era il progetto Rangnick invece ha lavorato con entusiasmo e creato un gruppo. A Firenze ha fatto un grande lavoro, dopo la tragedia di Astori se non ci fosse stato lui…Ha creato i presupposti per risultati importanti al Milan. Il rinnovo è una testimonianza di stima, per come ha fatto crescere i giocatori e la squadra. Dopo la vittoria dello Scudetto dovranno ancora alzare il livello in Champions ma stanno lavorando bene anche per questo. E hanno gestito bene anche la questione conti».

