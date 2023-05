Antonio Di Gennaro ha parlato dell’attesissima semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan, in programma domani sera

Con queste parole Antonio Di Gennaro, intervistato da TMW Radio, descrive quella che potrebbe essere la semifinale di ritorno di Champions League di domani tra Inter e Milan:

EURODERBY– «Milan, di sicuro affronti la squadra più in forma del campionato, che ha fatto una grande ripresa. Ha ancora delle chance, ma solo al 30%. Ce le ha però e deve giocarsele al massimo. Non deve andare via il tecnico. Devi fare una rosa competitiva. In questi anni c’erano dei conti da tenere, la problematica è rientrata e quindi il prossimo anno devi cambiare qualcosa. La continuità sarebbe importante, ma sappiamo anche i risultati alla lunga contano»

L’articolo Di Gennaro: «ll Milan ha chance con l’Inter, ma solo al 30%» proviene da Inter News 24.

