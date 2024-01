I nerazzurri domani affronteranno i toscani in una sfida delicata per entrambe le squadre.

L’Inter è pronta per andare a sfidare la Fiorentina in Toscana senza Calhanoglu e Barella squalificati; chance d’oro quindi per Asllani e Frattesi che finora hanno faticato a giocare da titolari. I viola non attraversano un momento brillantissimo ma sono comunque quarti in classifica e quindi attualmente sarebbero qualificati alla prossima Champions League.

L’opinione

L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha parlato dei temi del match di domani a Radio FirenzeViola. “Io penso che se togliamo Inter, Juve e, in parte, Milan, c’è una lotta interessante e avvincente per il quarto posto. La Fiorentina c’è anche se penso che ad un certo punto della stagione dovrà necessariamente fare una scelta e sacrificare una competizione. Perché non ha un organico così profondo che le possa permettere di competere per la Champions League in campionato e per la Conference League“.

stadio Artemio Franchi Firenze

Verso Fiorentina-Inter

“In tal senso la partita contro l’Inter penso possa essere uno spartiacque e se io fossi la Fiorentina cercherei di concentrarmi maggiormente sul campionato perché gli ultimi risultati hanno evidenziato che il resto delle squadre non stanno correndo, dopotutto i Viola sono ancora quarti nonostante un gennaio in cui sono state fatte zero vittorie. Poi certo, a giugno serviranno giocatori che dovranno necessariamente alzare il livello, ma ora a gennaio sono acquisti difficili da fare a meno che non si vogliano investire 30 o 40 milioni”.

