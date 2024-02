L’ex calciatore oggi opinionista Antonio Di Gennaro sostiene che i bianconeri abbiano giocato male per meriti dei nerazzurri.

L’Inter ha vinto lo scontro diretto contro la Juventus e lo ha fatto dominando la gara per larghi tratti; si è messo in luce un super Hakan Calhanoglu che infatti è uno dei temi più chiacchierati di questi giorni Antonio Di Gennaro ha rianalizzato la gara ai microfoni di TMW Radio. “Ci sono le coppe di mezzo, ma l’Inter ha dominato, gioca a memoria da parecchio, è bella a vedersi e ha equilibrio. Ha dimostrato di meritare, è normale che può aumentare ancora il vantaggio e questo Scudetto lo può perdere solo l’Inter, ma dico anche che la Juve con l’Empoli ha perso un’occasione e ci può essere stato un contraccolpo psicologico. L’Inter gestisce tutto con grande calma, credo che almeno un terzo di Scudetto è“.

giocatori dell’Inter

Sulle critiche per l’atteggiamento della Juventus

“L’Inter di ora difficilmente ti fa giocare a pallone. Ha capacità di gestire la partita, una tranquillità importante. E’ più merito dell’Inter che demeriti della Juve. Comunque per me Giuntoli metterà qualità a questa squadra. Sento nomi come Koopmeiners e la strada è quella”.

Sull’evoluzione di Calhanoglu

“Non me l’aspettavo. In questo ruolo si è trasformato. Oltre alla qualità, con cambi di gioco, corre anche. Ha fatto un’evoluzione come Pirlo con Ancelotti, quando lo spostò davanti alla difesa. Ma lì deve esserci anche la volontà del giocatore di adattarsi al ruolo. Asslani con uno così può solo migliorare”.

